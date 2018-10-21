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Тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16% из-за подорожания газа - Рева

Тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16% из-за подорожания газа - Рева

В результате подорожания газа на 23,5% тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.

Такое мнение высказал министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства.

“Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду – это стоимость газа, по предварительным подсчетам, по моим подсчетам, это должно быть 16%”, – отметил министр.

По его словам, новые тарифы, согласно законодательству, могут быть введены не раньше декабря.

При этом он добавил, что на субсидии в отопительном сезоне 2018-2019 года понадобится примерно такая же сумма средств, как и в предыдущем сезоне.

Напомним, в сентябре 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) получали 2617,2 тыс. домохозяйств, средний размер субсидий составил 102,3 гривны.

По материалам УНН
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