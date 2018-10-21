Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 417 0

Второго повышения цены на газ не будет - Гройсман

Второго повышения цены на газ не будет - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает, что очередного повышения на 35% цены на газ для населения не будет.

“Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей”, – сказал Гройсман.

Читайте также: Гройсман объяснил, почему МВФ выдвигает к Украине суровые требования

Ранее о дальнейшем подорожании газа заявили в БПП.

“Это поднятие не последнее. Думаю, до конца этого года мы увидим еще одно”, – считает народный депутат из фракции “Блока Петра Порошенко” Иван Винник.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина