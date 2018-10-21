Второго повышения цены на газ не будет - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает, что очередного повышения на 35% цены на газ для населения не будет.

“Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей”, – сказал Гройсман.

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Ранее о дальнейшем подорожании газа заявили в БПП.

“Это поднятие не последнее. Думаю, до конца этого года мы увидим еще одно”, – считает народный депутат из фракции “Блока Петра Порошенко” Иван Винник.