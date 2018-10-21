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ГФС: «еврономера» с просроченным «транзитом» нарушают закон

ГФС: «еврономера» с просроченным «транзитом» нарушают закон

За автомобили с иностранной регистрацией и нарушенными сроками транзита будут привлекать к административной ответственности.

Об этом заявили в Государственной фискальной службе, комментируя решение Верховного Суда Украины о признании законным пользование личным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме «транзит», и таможенное оформление авто пока не закончено.

В ГФС отметили, что данное решение касается отдельного случая и не распространяется на всех владельцев авто на еврономерах.

«Никоим образом это решение не может быть основанием для освобождения от ответственности других лиц за нарушение сроков транзитного ввоза транспортных средств», – отметили в фискальном ведомстве.

В ГФС добавили, что в случае установления факта нарушения сроков транзита есть все основания для установления признаков правонарушения, предусмотренного статьей 485 Таможенного Кодекса Украины, и составления протокола.

«Так, санкцией статьи 485 ТК Украины за использование товаров, относительно которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, предусмотрено наложение взыскания в виде штрафа в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей», – сказано в сообщении.

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По материалам Комментарии
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