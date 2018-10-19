День финансов, 22 октября: цена на газ для населения, курс гривны на три года, узаконивание авто на еврономерах

В понедельник, 22 октября, речь шла о будущем: о ценах на газ, курсе гривны на три года и о драйвере украинской экономики на следующие 20 лет:

Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут. В Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. В настоящее время вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Верховный суд узаконил авто на еврономерах. Верховный суд узаконил бессрочное использование машин на еврономерах, ввезенных в страну в режиме “транзит”. К такому решению пришел ВС, рассмотрев иск физического лица к таможне об отмене 8500 гривен штрафа за пользование нерастаможенным авто.

Драйвер украинской экономики на следующие 20 лет. Украинская экономика в ближайшие 20 лет не сможет нормально развиваться без атомной энергетики. Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко..

При этом Госстат назвал наиболее рентабельную отрасль за 2017 год. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство – 22,4%. Далее по уровню рентабельности идут профессиональная, научная и техническая деятельность.

Отопление в Киеве: названы проблемные районы. Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева фиксируется наибольшее количество повреждений на теплосетях из-за длительного отсутствия газа.

Курс гривны на три года от S&P Global Ratings. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец нынешнего года. На конец 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., на конец 2020 года – 31,20 грн/долл., 2021 – 32,10 грн/долл.

Независимо от курса различных валют, Finance.ua всегда заботится о кошельках своих читателей. На этот раз мы решили разобраться, как возраст украинцев влияет на их возможность получить кредит в банке или МФО, и на какую сумму можно рассчитывать. Подробнее об этом читайте в специальном материале Finance.ua.