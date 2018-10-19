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С какого возраста можно взять в долг у банка: все нюансы

С какого возраста можно взять в долг у банка: все нюансы

В Украине по закону с 18 лет наступает полная дееспособность человека, и он может брать кредиты. Но не все банки готовы его предоставить.

Finance.ua разбирался, как возраст украинцев влияет на их возможность получить кредит и на его сумму:

До 18 лет: Единственный вариант получить кредит людям, не достигшим 18 лет, это обратиться в Приватбанк. (карта «Юниора»).

От 18 лет: Начиная с этого возраста и большинство микрофинансовых организаций (в некоторых новички могут взять кредит под 0%), а также Приватбанк и Ощадбанк.

От 21 года: Взять кредит в этом возрасте еще проще, хотя некоторые банки работают со старшими клиентами.

От 25 лет и старше: С этого возраста украинцы могут стать заемщиком практически в любом украинском банке. Банкиры готовы рассматривать людей такого возраста как заемщиков по всей линейке своих кредитных продуктов.

Возрастной лимит: Многие банки максимальный возраст заемщика указывают по-разному. Здесь цифра колеблется от 60 до 69 лет.

Подробнее о том, с какого возраста и на каких условиях можно взять кредит в украинских банках или МФО, читайте в специальном материале Finance.ua.

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По материалам Finance.UA
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