Кофе в Украине подорожал в три раза за 9 лет: где сейчас самое дорогое эспрессо (инфографика)

Для многих украинцев кофе давно стал частью ежедневной рутины, однако за последние годы привычная чашка эспрессо существенно ударила по кошельку. Если в конце 2017 года в среднем за нее просили 15 грн, то в сентябре 2026 цена выросла до 46 грн.

Журналисты выяснили, как менялась стоимость кофе в Украине за последние девять лет и в каких регионах сейчас дорого и дешево обходится чашка эспрессо.

Как изменилась цена кофе с 2017 года

Средняя стоимость эспрессо в Украине в 2017—2026 годах выросла более чем в три раза. Об этом свидетельствуют данные индекса эспрессо, который для Opendatabot готовит компания Poster POS на основе информации из программы учета для заведений.

В конце 2017 года чашка эспрессо стоила в среднем 15 грн. В последующие годы цена росла примерно на 1−2 грн ежегодно и в 2021 году достигла 21 грн.

В 2022 году стоимость кофе выросла на 19% - до 25 грн. В дальнейшем во время полномасштабной войны цена эспрессо ежегодно увеличивалась еще на 5−6 грн: до 29 грн в 2023 году, 35 грн в 2024 и 41 грн в 2025 году.

В сентябре 2026 года средняя цена эспрессо в Украине составляет уже 46 грн.

В то же время, мировые цены на кофейные зерна за этот период выросли не так существенно. Килограмм немеленой арабики в 2017 году стоил $3,32, тогда как в 2026 году $7,35. В 2025 году цена составила $8,45.

Килограмм робусты за этот же период подорожал с $2,23 до $3,89 в 2026 году. В 2025 году его цена составила $4,86.

Таким образом, за 2017−2026 годы мировая цена кофе выросла в 1,5−2,5 раза, тогда как средняя стоимость эспрессо в Украине увеличилась в три раза.

Где в Украине самое дорогое эспрессо

В сентябре 2026 года самая высокая средняя цена эспрессо зафиксирована во Львовской и Одесской областях — по 52 грн за чашку.

Учитывая, что капучино в среднем стоит на 40−50% дороже эспрессо, латте — на 50−60%, а флэт-вайт — на 100%, в этих регионах эти напитки могут стоить более 70, 80 и 100 грн соответственно.

На втором месте по стоимости кофе — Волынская область, где эспрессо стоит в среднем 48 грн.

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В Днепропетровской и Донецкой областях средняя цена составляет по 47 грн., в Закарпатье и Николаевской области — по 45 грн., а в Ивано-Франковской области — 44 грн.

В Киеве средняя цена эспрессо составляет 43 грн. — почти на 10 грн. меньше, чем во Львовской и Одесской областях. Такая разница, в частности, связана с конкуренцией в столице и большим количеством МАФов с более дешевым кофе.

По 43 грн в среднем стоит эспрессо также в Винницкой и Тернопольской областях.

Где кофе можно купить самое дешевое

В Черновицкой, Киевской, Харьковской, Херсонской и Полтавской областях средняя цена составляет от 40 до 42 грн.

В Черкасской, Ровенской, Черниговской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях чашка эспрессо стоит в среднем 36−39 грн.

Самый дешевый кофе — в Запорожской и Кировоградской областях, где средняя цена эспрессо составляет 35 грн. Это соответствует средней стоимости напитка в Украине еще в 2024 году.

Одним из факторов удорожания кофе в 2026 году называют российские удары по продуктовым складам и предприятиям. В частности, 23 августа два беспилотника ударили по заводу американской компании Mondelez в Сумской области, где также расположены фасовочные мощности для марок Jacobs и Carte Noire.

Удорожание кофе также способствует учащению случаев подделки известных брендов.