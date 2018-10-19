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ВС узаконил авто на еврономерах, ввезенные в страну в режиме "транзит"

ВС узаконил авто на еврономерах, ввезенные в страну в режиме "транзит"

Верховный суд узаконил бессрочное использование машин на еврономерах, ввезенных в страну в режиме “транзит”.

“Пользование собственным автомобилем с єврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, предусмотренным Таможенным кодексом”, – сообщили в пресс-службе Верховного суда.

К такому решению пришел Верховный суд, рассмотрев иск физического лица к таможне об отмене 8 500 гривен штрафа за пользование нерастаможенным авто.

Истец, владелец машины с номером Эстонии, ввез его на территорию Украины в 2016 году. В суде он признал, что ввез автомобиль для длительного использования, а режим “транзит” указал, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении исковых требований. Истец не согласился с таким решением и обжаловал его. Он сослался на решение Конституционного Суда, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, которые ввозятся с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что теперь кассационная жалоба подлежит удовлетворению. Отметили, что во 2-й ч. ст. 469 Таможенного кодекса четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушение в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено.

“При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованной отмену штрафа. В действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного 2-й ч. ст. 469 Таможенного кодекса”, – подчеркнули в сообщении.

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По материалам Газета по-Украински
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