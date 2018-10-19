Назвали драйвер украинской экономики на следующие 20 лет

Украинская экономика в ближайшие 20 лет не сможет нормально развиваться без атомной энергетики.

“Ядерная энергетика более благоприятна для достижения целей декарбонизации по сравнению с угольным сектором”, – заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает razumkov.org.ua.

Приоритетной целью Украины должна стать декарбонизация. Ее можно достичь путем динамичного применения возобновляемых источников энергии и снижения использования угля.

Следующие 15 лет доля зеленой энергетики в энергетическом балансе Украины возрастет в пять раз – до 25%. Доля угля сократится в 2,5 раза – до 13%. Существенно сократится доля нефтепродуктов – до 7%.

“Уголь будут вытеснять возобновляемые источники энергии. В то же время угольная отрасль будет играть заметную роль в украинской энергетике до 2035-го для тепловой генерации”, – подчеркнул Владимир Омельченко.