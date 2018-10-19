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Госстат назвал наиболее рентабельную отрасль за 2017 год (инфографика)

Госстат назвал наиболее рентабельную отрасль за 2017 год (инфографика)

Средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год составила 8,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство – 22,4%.

Далее по уровню рентабельности идут профессиональная, научная и техническая деятельность – 19,4%, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств – 18,8%, информация и телекоммуникации – 13,8%, временное размещения и организация питания – 7,8%, промышленность – 6,8%, операции с недвижимым имуществом – 6,2%, образование – 3,7%, здравоохранение и предоставлениt социальной помощи – 3,3%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 2,6%, финансовая и страховая деятельность – 2,6%, строительство – 1,6%,

Некоторые отрасли показали отрицательную рентабельность: искусство, спорт, развлечение и отдых – -15,5%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – -1,0%, предоставление прочих видов услуг – -0,4%.

По материалам РБК-Украина
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