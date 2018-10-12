В Госстате сообщили, сколько безработных на одну вакансию

В Украине по состоянию на конец сентября 2018 года было 97 тыс. вакансий, официально предложенных работодателями, это на 62,2% больше, чем на конец января 2018 года (тогда предлагалось 59,8 тыс. вакансий).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным Госстата, на 3 безработных в Украине на конец сентября 2018 года приходилась 1 вакансия, тогда как на конец января нынешнего года 1 вакансия была на 6 безработных.

Средний размер пособия по безработице за этот период существенно не изменился: на конец января 2018 года помощь составляла 2483 тыс. грн в месяц, на конец сентября – 2510 тыс. грн (рост на 1,1%).