В правительстве рассказали о субсидиях для безработных

В Кабинете министров Украины объяснили, каким образом безработные граждане Украины, которые не стоят на учете в центре занятости, могут получать субсидию, передает УНН со ссылкой на правительственный портал Teplo.gov.ua.

“Предложены два варианта для безработных, которые не стоят на учете в центре занятости, – честно декларировать свои доходы, полученные за рубежом, и платить страховые взносы в Пенсионный фонд, или органы соцзащиты будут автоматом считать таким людям трудоспособного возраста в доход три прожиточных минимума – 5286 гривен (1762*3) – если они хотят пользоваться социальной помощью. Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального”, – говорится в сообщении.

Также на портале сообщили, что когда в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, в расчет совокупного дохода такого домохозяйства включается среднемесячный доход таких лиц.