День финансов, 17 октября: планы PayPal и Starbucks на Украину, рейтинг конкурентоспособности, прогноз по инфляции

В среду, 17 октября: речь шла о планах, рейтингах и прогнозах.

PayPal и Starbucks рассказали о своих планах в отношении Украины. Starbucks развивают свой бизнес в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а открывать торговые точки в Украине не входит в их планы. Система PayPal тоже не планирует заходить на украинский рынок. В компании говорят, что пока Украина не является для них приоритетной.

Предприниматели прогнозируют замедление инфляции. По итогам опроса рост потребительских цен ожидается на уровне 8,9%. По мнению опрошенных представителей предприятий, в следующие 12 месяцев на динамику цен будут влиять доходы населения и цены на мировых рынках.

Украина заняла 83 место в Глобальном рейтинге конкурентоспособности. Всего в рейтинг вошли 140 стран. Украина заняла 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, поднявшись на шесть пунктов по сравнению с 2017 годом. Как говориться в исследовании, в Украине слабо развиты институты, крайне неустойчивы финансовая система и макроэкономические показатели.

Отопительный сезон-2018: в “Нафтогазе” назвали проблемные ТЭЦ. В Украине сейчас много “проблемных” ТЭЦ, которые имеют задолженность за поставленный газ и не могут ее оплатить. По мнению первого заместителя председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергея Переломы, привлечение местных властей к обеспечению работы ТЭЦ позволит обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в проблемных регионах.

В НБУ назвали факторы, которые замедляют развитие предприятий в Украине. Опрос руководителей предприятий, проведенный НБУ в третьем квартале 2018 года, определил, что важнейшими факторами, ограничивающими способность предприятий увеличивать производство, респонденты назвали слишком высокие цены на энергоносители, а также сырье и материалы.

ТОП-30 крупнейших работодателей Украины. Журнал “Рейтинг” составил перечень крупнейших работодателей Украины по состоянию на II квартал 2018 года. Самой большой компанией по количеству работающих в Украине стала компания “Укрзализныця”. Топ-работодателей здесь.