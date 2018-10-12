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ТОП-30 крупнейших работодателей Украины (инфографика)

ТОП-30 крупнейших работодателей Украины (инфографика)

Самой большой компанией по количеству работающих в Украине стала компания “Укрзализныця”. В “УЗ” работает более 250 тысяч человек.

Об этом говорится в перечне крупнейших работодателей Украины по состоянию на II квартал 2018 года по версии журнала “Рейтинг”.

Второе место с более 70 тыс. наемных работников заняла “Укрпочта”. Тройку лидеров замыкает “АТБ-маркет” – более 50 тыс. сотрудников.

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Отмечается, что в список вошли компании, которые выплачивали сотрудникам заработную плату выше минимальной. В расчет не включены государственные и коммунальные учреждения, финансируемые за счет госбюджета.

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По материалам Економічна Правда
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