Предприниматели прогнозируют замедление инфляции (инфографика)

Второй квартал подряд предприятия снижают инфляционные ожидания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, который Нацбанк провел в III квартале.

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По итогам опроса рост потребительских цен ожидается на уровне 8,9% (во II квартале 2018 года – 9,6%).

Основным фактором влияния на рост цен остается курс гривны к иностранным валютам (82,8% ответов). Также затраты на производство, однако вес этого фактора по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 3,1 п. п до 68,5%.

По мнению опрошенных представителей предприятий, в следующие 12 месяцев на динамику цен будут влиять доходы населения и цены на мировых рынках.