В НБУ назвали факторы, которые замедляют развитие предприятий в Украине

Слишком высокие цены на энергоносители в Украине – это основной фактор, сдерживающий развитие предприятий.

Об этом говорится в очередном опросе руководителей предприятий, проведенном Национальным банком в третьем квартале 2018 года.

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“Важнейшими факторами, ограничивающими способность предприятий увеличивать производство, респонденты назвали слишком высокие цены на энергоносители, а также сырье и материалы – более 40% опрошенных в обоих случаях”, – отмечают в Нацбанке.

Опрос также показал, что основные факторы влияния на способность предприятий наращивать объемы производства остаются неизменными: слишком высокие цены на энергоносители; слишком высокие цены на сырье и материалы; значительные колебания курса гривны относительно других валют; нехватка квалифицированных работников; недостаточность оборотных средств; нестабильная политическая ситуация; недостаточный спрос; чрезмерное налоговое давление; ограниченность производственных мощностей; чрезмерное регуляторное давление; коррупция; ограниченные возможности получения кредита.

Значительно повысились оценки негативного влияния колебания курса гривны (37,8%, увеличение на 11,9%).

В этой связи опрошенные руководители предприятий ожидают ускорения роста закупочных цен и цен производителей.

“Респонденты усилили свои ожидания относительно роста цен как на покупные товары и услуги, так и на продукцию собственного производства: балансы ответов – 91,7% и 67,8% соответственно (во II квартале 2018 года – 87,2% и 63,3 % соответственно). Самые высокие ожидания относительно роста цен на покупную продукцию у респондентов энерго- и водоснабжения, а также перерабатывающей промышленности (балансы ответов 97,1% и 94,6% соответственно), по ценам на продукцию собственного производства – энерго- и водоснабжения, а также перерабатывающей промышленности (91,8% и 83,9% соответственно)”, – говорится в материалах НБУ.

Основными факторами влияния на уровень отпускных цен респонденты назвали стоимость энергоносителей и курс гривны к иностранным валютам.

Также, руководители предприятий ожидают ускорения роста расходов на единицу продукции.

Кроме того, остаются высокими ожидания относительно роста расходов на оплату труда одного наемного работника. Об этом заявили 65,7% опрошенных (во II квартале 2018 года – 66,0%).

Самые высокие ожидания по видам экономической деятельности – у предприятий перерабатывающей промышленности; по размеру – у крупных предприятий; по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции; по регионам – у предприятий Житомирской и Запорожской областей. Самые низкие ожидания по видам экономической деятельности – у предприятий строительства; по размеру – у малых предприятий; по направлению деятельности – у предприятий, не занимающихся внешнеэкономической деятельностью; по регионам – у предприятий Черновицкой и Одесской областей.