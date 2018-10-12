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PayPal и Starbucks рассказали о своих планах в отношении Украины

PayPal и Starbucks рассказали о своих планах в отношении Украины

На протяжении длительного времени крупные международные бренды и компании обходили Украину стороной. Далее анонсов о том, что когда-нибудь они все-таки появятся у нас в стране, дела не шли. Но в 2018 году ситуация изменилась – в конце августа в Киеве открылся магазин шведской сети H&M, а недавно и шведская компания IKEA заявила о том, что выходит на украинский рынок, пишет Сегодня.

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На запрос журналистов в Starbucks ответили, что они развивают свой бизнес в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), но открывать торговые точки в Украине не входит в их планы.

“Starbucks всегда ищет отличные места для лучшего удовлетворения потребностей наших клиентов, и мы постоянно оцениваем наше портфолио. Сейчас мы по-прежнему сосредоточены на обслуживании клиентов в регионе EMEA в наших магазинах, которые уже существуют, и у нас нет планов анонсировать открытие новых магазинов в Украине”, – рассказали нам в компании.

Не планирует заходить на украинский рынок и система PayPal. Недавно в Украине появилась дочерняя компания Xoom, которая запустила у нас трансграничные переводы. Но ее сервис весьма ограничен, поэтому о полноценном появлении PayPal речь не идет.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов рассказал, что власти пытаются изменить ситуацию и привлечь PayPal, но пока Украина не является для них приоритетной.

“С PayPal ситуация очень проста. Мы сейчас не находимся в перечне приоритетных для них стран. Мы очень надеемся, и мы делаем достаточно много, чтобы эта ситуация изменилась”, – отметил Нефедов.

Справка Finance.ua:

  • Starbucks – крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания американской фирмы Starbucks Corporation. Кафе есть в 55 странах мира.
  • Международная система денежных переводов PayPal в отличие от большинства других электронных платежных систем, работает с настоящими деньгами, а не “титульными знаками”. Для мгновенного пополнения и вывода средств PayPal предлагает прикрепить к счету в системе банковскую карту или счет.
По материалам Сегодня
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