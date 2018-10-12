Отопительный сезон-2018: в "Нафтогазе" назвали проблемные ТЭЦ

В Украине существует много ТЭЦ, которые накопили значительную задолженность за поставки газа и не могут рассчитаться.

Об этом во время совещания в Фонде госимущества Украины под председательством и.о. председателя Виталия Трубарова о готовности к отопительному сезону заявил первый заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергей Перелома, передает пресс-служба государственной компании.

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“В Украине сейчас много “проблемных” ТЭЦ, которые накопили значительную задолженность за поставленный газ и не могут ее платить. Речь, в частности, идет о Криворожской ТЭЦ, Северодонецкой ТЭЦ, Днепровской ТЭЦ и других крупных теплопроизводителях, от работы которых зависит отопление домов на значительных территориях”, – подчеркнул представитель НАК “Нафтогаз Украины”.

Отмечается, что в ходе совещания была выработана дорожная карта, выполнение которой обеспечит стабильное проведение отопительного сезона. По словам первого заместителя председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергея Переломы, любая дорожная карта может выполняться успешно только при условии активного участия органов местного самоуправления.

“Только активное содействие со стороны органов местного самоуправления позволит теплопроизводителям выполнить требования законодательства по заключению договоров и получению номинаций на природный газ. Участие местных органов самоуправления в процессе обеспечения работы ТЭЦ тем более оправдано, что эти предприятия осуществляют свою деятельность в интересах прежде всего местных общин”, – отметил Сергей Перелома.

По его мнению, привлечение местных властей к обеспечению работы ТЭЦ позволит обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в проблемных регионах.