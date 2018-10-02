День финансов, 5 октября: "охота" на предпринимателей, "цена" войны, база данных "еврономеров"

Пятница, 5 октября, продемонстрировала, что у всего есть своя цена:

Семь лет. Именно столько, по подсчетам аналитиков DOM.RIA, потребуется украинцу, чтобы насобирать на однокомнатную квартиру. За основу бралась семья из двух человек, которые получают среднюю зарплату в своем регионе и не снимают жилье. В таком случае один будет полностью откладывать зарплату на квартиру, а на деньги второго — будет жить семья. Для дальнейших расчетов была взята средняя стоимость квартир в регионах, которую перевели в гривны по курсу 28 грн 80 коп за $1.

“Стоимость” войны. Только на оборону Украина тратит 6% ВВП. На 25% сократился экспорт. “Понятно, что это экономическая и гуманитарная катастрофа с фатальными последствиями для этих регионов, где уровень безработицы составил почти 60%, а 20% детей не посещают школу, и большинство населения лишено доступа к медицинской помощи” – говорит Порошенко..

“Цена” горячей воды. КГГА заявила, что в судебном порядке вернут горячую воду. Так, НАК “Нафтогаз” и КП “Киевтеплоэнерго” якобы отработали рабочий вариант мирового соглашения, которое должны утвердить во время заседания Хозяйственного суда Киева. Заседание назначено на 10 октября.

“Цена” конвертов. С сегодняшнего дня в Украине начинается масштабная “охота” на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах. Штраф за каждого неоформленного сотрудника составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего — до 390 тыс. грн.

“Цена” доходов. Если вы собираетесь получать субсидию, в разделе по декларации о доходах указывайте только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц. Например, доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом. Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно. Больше о процедуре тут.