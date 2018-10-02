В КГГА заявили, что в судебном порядке вернут горячую воду

НАК “Нафтогаз” и КП “Киевтеплоэнерго” отработали рабочий вариант мирового соглашения, которое должны утвердить во время заседания Хозяйственного суда Киева.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что после этого будет заключен договор на поставку газа между НАК “Нафтогаз” и коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго”.

“Мы осознаем колоссальное напряжение и недовольство части киевлян, которые до сих пор не имеют горячего водоснабжения у себя в домах. Но решение проблемы зависело не только от города. И алгоритм, который был согласован для разрешения ситуации с задолженностью, имеет последовательный характер: выполнение одного пункта позволяет начать другой. К сожалению, постановление Кабинета министров Украины № 705, что было принято еще 29 августа, выполнено только вчера. То есть вечером 3 октября Министерство финансов Украины перечислило средства НАК “Нафтогаз” как выполнение обязательств государственного бюджета на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию. Это, в свою очередь, позволяет решить вопрос штрафов и пени, которые были начислены на основную часть задолженности перед НАК “Нафтогаз”, – сказал он.

Как сообщили в КГГА, уже сегодня подготовлен рабочий вариант мирового соглашения с “Нафтогазом”. Соглашение должно быть утверждено в Хозяйственном суде Киева. Заседание назначено на 10 октября. После получения постановления будут заключены соглашения на поставку газа и восстановлена работа объектов теплогенерации – ТЭЦ-6 и почти 200 котельных.