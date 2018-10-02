Президент Украины Петр Порошенко сообщил, сколько Украине стоит война на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Repubblica.

Читайте также: Порошенко: у меня бизнеса в России нет и быть не может

В частности, Порошенко заявил об экономической и гуманитарной катастрофах с фатальными последствиями для оккупированных Россией территорий Украины.

“Только на оборону мы тратим 6% ВВП. На 25% сократился наш экспорт, потому что на оккупированных территориях восточной Украины находится 30% нашего промышленного потенциала. Понятно, что это экономическая и гуманитарная катастрофа с фатальными последствиями для этих регионов, где уровень безработицы составил почти 60%, а 20% детей не посещают школу и большинство населения лишено доступа к медицинской помощи”, – сказал он.

Также глава государства отметил, что на оккупированных территориях Украины находится 3 млн украинцев, а еще около 100 тыс. людей под арестом.

“Еще полтора миллиона русскоязычных украинцев, боясь снова оказаться под властью Москвы, были вынуждены уехать в западном направлении. Мы их приняли, обеспечив переселенцев жильем и рабочими местами”, – добавил он.