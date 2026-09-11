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Количество ФЛП в ритейле возросло: сколько предпринимателей работают в сфере

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Работница сферы ритейла
Работница сферы ритейла
В Украине сейчас работают 659 090 ФЛП в сфере розничной торговли. После нескольких лет нестабильной динамики в этом году малый бизнес в ритейле снова начал расти: за 8 месяцев 2026 года предпринимателей открылось на 8 196 больше, чем закрылось.
Динамику малого бизнеса отслеживает Опендатабот на странице «ФОПономики».

Сколько ФЛП работают в разных сегментах ритейла

Больше всего предпринимателей работают в неспециализированных магазинах — 208 тысяч, или 32% от всех ФЛП в розничной торговле.
Еще 159,9 тысяч ФОПов (24%) торгуют на рынках и из лотков. 107,4 тысяч (16%) занимаются торговлей вне магазинов, в том числе через интернет.
Количество ФЛП в ритейле возросло: сколько предпринимателей работают в сфере
В специализированных магазинах разными товарами торгуют 82,8 тысячи ФЛП. Еще 47,6 тысяч специализируются на продаже продуктов, напитков и табачных изделий.

Как менялось количество предпринимателей

Количество ФЛП в розничной торговле в последние годы менялось неравномерно. В 2021, 2022 и 2025 годах закрывалось больше предпринимателей, чем открывалось.
Наибольшее сокращение зафиксировали в 2022 году — тогда закрылось почти на 25 тысяч ФЛП больше, чем открылось.
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В 2026 году ситуация изменилась: за первые 8 месяцев года количество новых предпринимателей в ритейле превысило количество закрытых на 8196.

В каких областях больше всего ФЛП в ритейле

Больше ФЛП в розничной торговле работает на Днепропетровщине — 46,4 тысячи.
Далее по количеству предпринимателей следуют:
  • Одесщина — 44,5 тысячи;
  • Киев — 43,9 тысячи;
  • Львовщина — 40,7 тысячи;
  • Харьковщина — 40,6 тысячи.
Количество ФЛП в ритейле возросло: сколько предпринимателей работают в сфере
Ранее мы писали, что в августе в магазинах сети фиксируют существенный рост спроса потребителей на некоторые группы товаров, в основном длительного хранения. Повреждение и уничтожение инфраструктуры ритейла приводят к исчезновению части товаров массового потребления в магазинах. Как следствие, это побуждает потребителей делать запасы. Поэтому украинцы стали покупать больше макарон, соли, сахара, круп и консервов, чем обычно.
В Ассоциации ритейлеров Украины рассказали, что война изменила потребительские привычки населения в плане продовольствия. В частности, украинцы закупаются заранее после получения предупреждений о массированных атаках, особенно осенью и зимой.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесФЛП
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