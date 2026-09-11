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Правительство готовит кредиты до 1 млрд грн для бизнеса на пополнение оборотных средств

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Совещание с участием крупных украинских ритейлеров, заместителя руководителя Офиса президента, АМКУ, Государственной таможенной службы, Фонда госимущества и других
Совещание с участием крупных украинских ритейлеров, заместителя руководителя Офиса президента, АМКУ, Государственной таможенной службы, Фонда госимущества и других
российский террор против украинского бизнеса и гражданской инфраструктуры усиливается. Кабинет Министров принимает ряд неотложных мер, чтобы обеспечить бесперебойную поставку украинцев продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми товарами.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«Мы должны реагировать и действовать на опережение», — отметил он.
По его словам, правительство работает над комплексом решений по нескольким направлениям.

Льготное кредитование бизнеса

Подготавливается программа льготного кредитования бизнеса для пополнения оборотных средств. Максимальная сумма кредита для одного предприятия или группы предприятий составит до 1 млрд. грн. При этом государство будет компенсировать 5% от рыночной ставки.
Средства можно, в частности, использовать для закупки товаров.

Первоочередной доступ к государственному имуществу

Правительство также планирует упростить доступ предпринимателей к государственным активам. У них будет первоочередное право арендовать имущество, которое Фонд государственного имущества выставляет на аукционы.
Это необходимо для того, чтобы после ударов по цехам, складам или офисам компании могли быстро находить новые помещения и возобновлять работу.

Безопасность бизнеса во время воздушных тревог

Правительство приняло соответствующие рекомендации с учетом дифференцированного оповещения о том, чтобы длительные воздушные тревоги не останавливали поставки товаров населению.
«Если бизнес будет останавливаться всякий раз, когда звучит сирена, мы теряем рабочие места, налоги и саму способность страны обеспечивать людей необходимым. Но рекомендации учитывают обязательный компонент безопасности. Мы дали всему бизнесу три месяца, чтобы обустроить укрытия и безопасные пространства в местах предоставления услуг», — отметил премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что регионы должны сформировать необходимые запасы горючего для критической инфраструктуры и социальной сферы. Поставлена ​​задача максимально нарастить резервные источники питания критической инфраструктуры, как это предусмотрено решением СНБО. Регионы должны сформировать необходимые запасы топлива для критической инфраструктуры и социальной сферы.
По материалам:
Finance.ua
БизнесКабмин
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