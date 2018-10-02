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Какие доходы необходимо указывать в заявлении на субсидию

Какие доходы необходимо указывать в заявлении на субсидию

Заполняя декларацию, не нужно отражать все свои доходы.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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“В разделе по декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года. В частности, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом”, – сообщает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не нужно. Эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно.

По материалам Finance.UA
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