Война в Украине стоила Польше 3,5% ВВП Сегодня 10:02 Общая сумма в 490,1 млрд злотых составляет около 3,5% совокупного ВВП Польши

Аналитики Главного статистического управления Польши (GUS) оценили общие экономические потери страны из-за российского вторжения в Украину в 490,1 млрд злотых. Больше всего пострадали домохозяйства, их потери составили 292,1 млрд злотых.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

На сектор предприятий пришлось 126 млрд злотых потерь, а на государственный и муниципальный секторы — 72 млрд злотых.

Как оценивали потери

Расчеты охватывают четыре года войны за 2022−2025 годы. Общая сумма в 490,1 млрд злотых составляет около 3,5% совокупного ВВП Польши за этот период.

GUS учел, в частности, масштабы помощи Украине и украинцам, ситуацию на рынке труда, изменения в экономике и демографии. Анализ также охватывал настроения поляков и то, как последствия войны и приток беженцев в Польшу повлияли на положение домохозяйств и предпринимательскую деятельность.

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Как пояснил руководитель GUS Марек Церпял-Волан, в расчеты также включили потерю покупательной способности домохозяйств из-за замедления роста заработных плат после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Кроме того, учтены альтернативные расходы, связанные с оборонным бюджетом, а также сокращение валовой добавленной стоимости польской промышленности.

Больше всего пострадало строительство

Говоря о сокращении валовой добавленной стоимости польской промышленности, аналитики отметили ощутимое влияние российского вторжения в Украину на польское строительство. Снижение валовой добавленной стоимости в этом секторе экономики было оценено в 120,9 млрд злотых.

Одной из причин стал отток работников с рынка труда. По данным GUS, в 2023 году количество украинских мужчин, зарегистрированных в Польше на временное проживание, сократилось на 12,7%. После начала войны также выросли цены на строительные материалы.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.