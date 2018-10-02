В Украине стартовали массовые проверки бизнеса

С сегодняшнего дня, 5 октября, в Украине начинается масштабная “охота” на предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах, – стартуют масштабные проверки бизнеса, о которых предупреждал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Сегодня.

В поле зрения проверяющих попадут как крупные предприятия, так и мелкий бизнес. В рейдах задействуют налоговиков, Нацполицию, Пенсионный фонд, местные органы исполнительной власти, Госслужбу по вопросам труда. Эти ведомства должны будут передавать данные в Минсоцполитики, а те до 15 числа каждого месяца отчитываться о результатах проверок в Кабмине.

Как известно, штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего — до 390 тыс. грн.

В Украине за первое полугодие 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели “теневую” деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально.

По данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП. Это на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.

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