День финансов, 27 сентября: + 20% к пенсии, - для «героев» парковки, + газ для населения

Четверг, 27 сентября. Когда больше плюсов, чем минусов:

В Кабмине «пугают» ростом пенсий. Размер пенсий в Украине в 2019 году вырастет почти на 20%. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Осовременивание пенсий в Украине планируют провести в марте следующего года по внедренной Пенсионной реформой формуле.

Кстати, по этой ссылке можно узнать формулу, по которой рассчитывается стоимость пенсионного стажа. Информация лишней не будет.

«Героев парковки награждают» эвакуацией. Истории с припаркованными авто на трамвайных колеях скоро должны кануть в Лету. Все потому, что с 27 сентября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения в сфере парковки. Отныне эвакуировать авто такого «героя» смогут без присутствия собственника. Тут можно узнать больше о том, в каких случаях автомобили смогут эвакуировать.

Нафтогаз рассказал, как намерен «раздавать» газ населению. «Нафтогаз» основал три дочерние компании для поставки газа, которые получили необходимые лицензии от регулятора. В компании поделились плюсами нового подхода. Все в красочных инфографиках.

Закон о трех посылках «остановит» импорт. ПАО “Укрпошта” прогнозирует возможность остановки импорта товаров в Украину из-за несовершенства закона об ограничении безналоговых пересылок товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях тремя отправлениями в месяц (“закон о трех посылках”).

«Аномалия?» в Полтаве. В городе официально приняли решение об удешевлении стоимости проезда в городском общественном транспорте. Так, городской совет снизил стоимость проезда в троллейбусах с 3-х до 2-х гривен, в автобусах – с 5-ти до 4-х гривен. Что-то вспомнилось… с 14 июля в столице вдвое подорожала стоимость проезда в коммунальном транспорте – до 8 гривен.

«Взгляд» IKEA на Украину. Топ-менеджер крупнейшего мирового торговца мебелью IKEA Стефан Вановербеке объяснил, почему именно сейчас компания решила выйти на украинский рынок.

«Ухватила» 100 тыс. В Одессе женщина устроилась на работу в банк, а потом украла оттуда 100 тысяч гривен. Удалось ей это провернуть буквально в первые дни работы. Любопытно, что в банковское учреждение женщина попала из-за объявления о приеме на работу.

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