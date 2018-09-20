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Аномалия? В Полтаве снизили цены на проезд в транспорте

Аномалия? В Полтаве снизили цены на проезд в транспорте

В Полтаве официально приняли решение об удешевлении стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Полтавы.

Городской совет снизил стоимость проезда в троллейбусах с 3-х до 2-х гривен, в автобусах – с 5-ти до 4-х гривен.

Стоимость проезда в маршрутных такси оставили без изменений — 5 гривен.

Секретарь городского совета Александр Шамота заявил, что утвержденные цены “вызывают ряд вопросов. Поэтому их будут обсуждать и проводить новые исследования, чтобы это не вызывало проблем “ни у перевозчиков, ни у жителей”.

Как сообщает “Громадське”, в конце декабря 2017 года городской совет без предварительных обсуждений решил повысить цену на проезд, заявив, что это экономически обоснованно.

В то же время противники этого решения заявили, что депутаты горсовета повысили цены на проезд с процедурными нарушениями, поэтому их решение не действующее и не должно действовать. Суд приостановил решение о повышении цен на проезд, однако перевозчики его не соблюдали.

Справка Finance.ua:

  • 12 июля мэр Киева подписал распоряжение, согласно которому с 14 июля в столице вдвое подорожала стоимость проезда в коммунальном транспорте. До 8 гривен.
По материалам Економічна Правда
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