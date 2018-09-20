Как рассчитывать стоимость пенсионного стажа (формула)

На днях в Кабмине анонсировали рост пенсий в 2019 году почти на 20%. Осовременивание пенсий в Украине планируют провести в марте следующего года по внедренной Пенсионной реформой формуле – суммой в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.

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Но, что делать, если вам не хватает пенсионного стажа?

По какой формуле может рассчитать свой пенсионный стаж каждый украинец, рассказала Анна Вовкогон, первый заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Следовательно, страховой стаж исчисляется в месяцах. Допустим, для назначения пенсии с 12.04.2018 года человеку не хватает года (то есть 12 месяцев) страхового стажа. Расчет размера доплаты осуществляется по формуле:

Д = С х К х М, где:

Д — доплата за пенсионный стаж, которого не хватает;

С — страховой взнос с минимальной заработной платы по ставке ЕСВ — 22%;

К – коэффициент стоимости компенсации, применяемый при единовременной уплате;

М — количество месяцев стажа, которых не хватает для пенсии.

Например, с 01.01.2018 года минимальная зарплата составляет 3723 гривны. Минимальный страховой взнос по 22-процентной ставке ЕСВ — 819,06 гривны. С учетом коэффициента, применяемого при единовременной уплате (за один год — 2), равно 1638,12 грн.

Таким образом, сумма, которую в 2018-м надо уплатить за покупку года стажа – 19 657,44 гривны (12 месяцев х 1638,12).

Если же лицо достигает пенсионного возраста 16.06.2019 года и, по предварительным подсчетам, ему будет не хватать 12 месяцев страхового стажа, можно заключить договор на период с 01.05.2018 г. по 30.04.2019 г. и платить за каждый месяц 819,06 гривны, то есть без применения коэффициента 2.

Как объясняет Вовкогон, из-за повышения минимальной заработной платы размер платы за каждый купленный год страхового стажа будет увеличиваться.

Если человек не наработал, по крайней мере официально, значительной части стажа, и по тем или иным причинам не подлежал или не подлежит социальному страхованию, то он имеет право на добровольную уплату единого взноса. Для этого ему необходимо обратиться в орган Государственной фискальной службы.

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