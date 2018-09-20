В Кабмине анонсировали рост пенсий в 2019 году почти на 20%

Размер пенсий в Украине в 2019 году вырастет почти на 20%.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, осовременивание пенсий в Украине планируют провести в марте следующего года по внедренной Пенсионной реформой формуле – суммой в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за 2018 год.

“Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируют, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть, в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня”, – сказал Рева.

Кроме того, по словам Ревы, пенсии военных с первого января 2019 года вырастут на 25%. По его словам, это предусмотрено соответствующим постановлением правительства.

“На сегодня в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 миллиардов гривен, из них 139 миллиардов – это дотации пенсий для гражданских, и 27 миллиардов пойдут на выплаты пенсий военным”, – заявил он.