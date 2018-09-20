ПриватБанк открывает школу финансового комфорта для пенсионеров

ПриватБанк и городской совет Днепра подписали договор о сотрудничестве в рамках «Университета третьего возраста», который дает старт новой образовательной инициативе банка – школе финансового комфорта для пенсионеров.

Об этом порталу Finance.ua сообщила пресс-служба финучреждения.

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл отметил, что пилотный проект этой программы запускается именно в Днепре – самом «продвинутом» украинском городе в вопросах развития электронных услуг и социальной защиты горожан.

Слушателям «Университета третьего возраста» банкиры будут вести практические курсы компьютерной и смарт-грамотности, научат пользоваться банковскими услугами не выходя из дома, экономить и зарабатывать на банковских программах.

«Очереди пенсионеров у банковских касс для оплаты коммунальных квитанций – такой стереотип украинской банковской системы уходит в прошлое”, – говорит Петр Крумханзл.

Для слушателей «Университета третьего возраста» специалисты банка подготовили несколько увлекательных программ, которые помогут легко освоить компьютеры и смартфоны, подключиться к электронному и мобильному банку, получать пенсию, планировать расходы и оплачивать счета с помощью банковских карт и мобильных приложений.

После старта пилотного проекта в Днепре ПриватБанк планирует открыть такие же школы финансового комфорта для пенсионеров в столице и других крупнейших городах Украины.

Отметим, что сегодня в Украине через карты ПриватБанка получают пенсию более 3,5 млн пенсионеров, из них больше 500 000 в Днепре и области.

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