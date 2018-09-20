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Как будет продавать газ украинцам Нафтогаз (инфографика)

Как будет продавать газ украинцам Нафтогаз (инфографика)

«Нафтогаз» показал, как через свои дочерние компании будет продавать газ населению, — сообщается на странице компании в Twitter.

«Нафтогаз» основал три дочерние компании для поставки газа, которые получили необходимые лицензии от регулятора», — говорится в сообщении.

В частности предполагается, что «Нафтогаз» будет импортировать газ и продавать его по рыночной цене своему торговому подразделению «Нафтогаз Трейдинг».

«Укргазвыдобування» также будет продавать газ «Нафтогаз Трейдингу» и также по рыночной цене.

В свою очередь «Нафтогаз Трейдинг» будет продавать газ компаниям «Нафтогаз Тепло» и «Газопостачальна компания Нафтогаз».

По материалам Hubs
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