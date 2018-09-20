В Одессе женщина устроилась работать в банк, а потом ограбила его

В Одессе женщина устроилась на работу в банк, а потом украла оттуда 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

В банковское учреждение женщина попала из-за объявления о приеме на работу. Перед собеседованием с работодателем она купила новый номер мобильного оператора. С него позвонила по номеру, указанному в объявлении. На собеседовании девушка представилась чужим именем. Обе стороны пришли к обоюдному согласию, и уже на следующий день злоумышленница приступила к стажировке.

“Четыре дня под наблюдением основных сотрудников злоумышленница-стажер втиралась в доверие. Однако в первый день самостоятельной работы она присвоила 100 тысяч гривен и с места работы сбежала”, – сообщили в полиции.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 24-летняя одесситка, которая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Преимущественно для реализации своих преступных намерений она выбирала финансовые учреждения. Злоумышленница призналась, что похищенные деньги потратила на приобретение дорогих гаджетов и возврат долгов.

“Установив наличие достаточных доказательств, злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. В настоящее время досудебное расследование продолжается”, – отметил начальник Малиновского отдела полиции Сергей Волков.