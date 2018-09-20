Вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД

С сегодняшнего дня, 27 сентября, вступают в силу новые правила дорожного движения и новые штрафы.

Отныне превышение скорости более 50 километров в час будут штрафовать на 3400 гривен.

Если водитель спровоцировал ДТП и скрылся – тоже 3400 гривен штрафа и с возможной конфискацией.

Если водителя поймали без прав – его могут оштрафовать на 20 400 гривен. В случае, когда в течение года это повторится – водитель заплатит 40 800 гривен.

Существенно изменятся штрафы и за неправильную парковку – до 1700 гривен. Если это грубое нарушение правил парковки, например стоянка на дороге во втором ряду, на трамвайных путях, на эстакадах, на мосту, путепроводам или под ним, в тоннеле – могут конфисковать авто даже без присутствия владельца.

Возврат транспортного средства производится после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению авто.

За транспортировку:

До 2-х тонн – 600 гривен;

От 2-х до 3-х тонн – 700 гривен;

От 3-х тонн – 850 гривен.

За хранение:

С 1 по 7-е сутки – 120 гривен в сутки;

20 гривен за каждые следующие сутки (стоимость без НДС ).

Кроме патрульных будут фиксировать нарушения и парковочные инспекторы. Кстати, зарплаты таких инспекторов – до 10 тыс. гривен.

Власть акцентирует внимание на том, что при этом не предполагается обращение наличных: если есть фотофиксация, сразу должно быть постановление. Его могут печатать даже на месте, или направлять к нарушителю по адресу проживания.

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