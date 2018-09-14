День финансов, 17 сентября: "рекорды" сальдо, неутешительные прогнозы JPMorgan, потери от “Северного потока-2”

Понедельник, день тяжелый. Утро началось с неутешительной статистики Госстата. Оказывается, в январе-июле 2018 отрицательное сальдо составило $4,1 млрд! Что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – $2,8 млрд. Давайте попробуем разобраться в нашей еженедельной рубрике «термин понедельника», что же такое это «сальдо» и почему не очень хорошо, когда оно отрицательное.



Что это?

Сальдо – разница между поступлениями и расходами за определённый промежуток времени. Если рассматривать внешнеторговые отношения, часто различают:

Сальдо торгового баланса — разность между стоимостью экспорта и импорта.

Сальдо платёжного баланса — разность между поступлениями из-за границы и платежами за границу.

Если сальдо отрицательное?

Положительное сальдо торгового баланса – это когда страна больше продаёт, чем покупает. Отрицательное сальдо торгового баланса – страна больше покупает, чем продаёт. Отрицательный торговый баланс в таких странах, как США и Великобритания, к примеру, позволяет сдерживать инфляцию и поддерживать высокий уровень жизни за счет переноса трудоёмких производств за пределы государства. Эти страны имеют высокотехнологичные отрасли экономики, что привлекает существенные объёмы капитала со всего мира. В большинстве других стран отрицательное сальдо торгового баланса говорит о неконкурентоспособности экспортных отраслей экономики. Это часто приводит к девальвации денег страны. Все потому, что она не может расплачиваться по импортным закупкам.

Остальные новости понедельника тоже не очень радовали: 🙈 🙉 🙊

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