Эксперт рассказал, сколько потеряет Украина после запуска газопровода "Северный поток-2"

После запуска российского газопровода “Северный поток-2” Украина потеряет 3 млрд долларов, которые ежегодно получает от транзита газа через территорию Украины.

Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев во время конференции YES.

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“Если говорить об объемах, то это 3 млрд долларов в год – сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа по Украине. Если “Северный поток – 2” сейчас запустится, то через 2 года он может быть завершен. Как только он будет завершен, все расчеты показывают, что не будет транзита через Украину. Часть газа перейдет в Турецкий поток, другая часть перейдет в Северный поток”, – сообщил Коболев.

“Улыбаюсь, когда пытаются озвучить, что мы будем конкурировать тарифами и это еще не утрачена борьба. Если мы посмотрим, то “Северный поток – 1” – все еще существует. Когда его построили, все объемы газа вышли из нашей системы. Поэтому для Украины это будет огромная потеря. 3 млрд долларов – это 3 % ВВП”, – добавил он.

Коболев также подчеркнул, что “Северный поток-2” является вопросом безопасности Украины и всего ЕС.

“С нашей точки зрения, “Северный поток-2” касается безопасности Украины и всего ЕС. Не будет преувеличением сказать, что это вопрос нашего выживания. Если у нас не будет газового транзита, то мы уверены, что будут открыты двери к полноценной агрессии против Украины. Мы пытаемся этого избежать”, – отметил он.