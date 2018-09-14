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Стало известно, когда достроят киевскую станцию метро "Львовская брама"

Стало известно, когда достроят киевскую станцию метро "Львовская брама"

Станцию киевского метрополитена “Львовская брама” достроят до 2025 года.

Об этом рассказала советник начальника КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон, передает Сегодня.

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В “замороженном” состоянии станция находится с 1996 года, хотя строительство началось еще в 1991 году.

По словам Макогон, строительство “Львовской брамы” есть в проекте генплана Киева и его пригородных зон, однако до 2020 года деньги выдаваться не будут.

Чиновница добавила, что еще не решен вопрос комплексной реконструкции Львовской площади, так как инвестор не согласовал месторасположение подземного вестибюля станции “Львовская брама” и входов

По материалам Сегодня
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