Сколько киевское метро заработало за год

В 2017 году коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» получило от перевозки пассажиров около 1,5 млрд грн.

Об этом сообщил начальник метрополитена Виктор Брагинский.

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По его словам, из этих средств 1,2 млрд грн пошло на зарплаты, 400 млн грн – на оплату за электроэнергию.

«Уже имеем дефицит 100 млн грн. Для компенсации разницы в тарифах мы получили дотацию из городского бюджета. Это позволило нам полностью рассчитаться с «Киевэнерго», – отметил Брагинский.

Он также сообщил, что в 2017 году метрополитеном воспользовалось 498 миллионов пассажиров. Каждый четвертый пассажир – льготник.

«Стоимость разовой поездки для пассажира, который платил за проезд, была 5 грн, со скидками по карте – 4,5 грн, а по проездным – 4,03 грн. Соответственно, средний доход от одного пассажира был на уровне 4,41 грн», – рассказал начальник метрополитена.