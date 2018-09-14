Всемирный банк: расходы Украины на образование - одни из самых высоких в мире

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен выразила мнение, что новый закон «Об образовании» стал перспективным началом решения системных проблем в образовательной сфере Украины.

Однако еще более важным и более долгосрочным испытанием она называет “приведение политики в сфере образования в соответствие с изменениями в демографической ситуации Украины для получения новых навыков, необходимых для улучшения конкурентоспособности в 21 веке, и эффективного и рационального распределения ограниченных бюджетных ресурсов”.

По данным Всемирного банка, с 2013 по 2017 год бюджетное финансирование образования в Украине уменьшилось с 7,2% до 6% ВВП. После стремительного обесценивания гривны государственные расходы на образование в реальном выражении уменьшились на 35% в течение двух лет. Это приблизило Украину к показателям других стран, хотя расходы на образование все еще остаются среди самых высоких в мире. Проблема в том, что средства используются неэффективно.

“Новый закон обязывает государство ассигновать не менее 7% ВВП на образование ежегодно, не определяя соотношение между расходами частного сектора и государственного бюджета. В таких обязательствах кроется риск того, что эффективность затрат не улучшится, а ключевые структурные причины недостатков в общем среднем образовании в Украине останутся без внимания.