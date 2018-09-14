Взятки при получении разрешений на строительство выросли в разы – Луценко

Строительная отрасль стала одной из самых коррумпированных в Украине, а размер взяток со времен президентства Виктора Януковича вырос в разы.

Об этом заявляет ТСН.uа со ссылкой на заявление генпрокурора Юрия Луценко во время его обращения к руководителям подразделений Государственной архитектурной строительной инспекции.

“Юрий Луценко говорит, что эта отрасль – а именно разрешения на строительство – стала одной из самых коррумпированных в Украине”, – говорится в сообщении. Отмечается, что по данным генпрокурора, в Одессе, например, при Януковиче требовали 5 долларов за квадратный метр, а сейчас – 20.

Госархстройинспекция уволит руководителей своих территориальных отделений в Одесской и Херсонской областях за взяточничество. Кроме того, только за последнее время за взятки задержаны руководители территориальных органов этого ведомства Волынской, Тернопольской областей. Задержаны руководители в Василькове, в Черкассах.