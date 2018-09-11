День финансов, 14 сентября: транш от ЕС, второй магазин H&M, четвертая ветка метро в Киеве

В пятницу, 14 сентября, главным спикером выступил Президент Украины.

Финпомощь от ЕС. Петр Порошенко сообщил, что Украина и ЕС подписали Меморандум и Кредитное соглашение о получении нашей страной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1 миллиард евро. Ожидается, что первый транш в размере 500 млн евро поступит в Украину осенью этого года после выполнения Украиной условий предоставления транша.

Программа помощи содержит перечень условий. Новая программа макрофинансовой помощи ЕС предусматривает 18 условий. Шесть из них необходимо выполнить для первого транша и 12 – для второго. Президент утверждает, что большинство условий уже выполнены.

Про дефолт Украины в 2019 году. Президент Украины заявил, что финансовая стабильность страны сохранится благодаря преодолению экономического кризиса и эффективной экономической политике даже несмотря на то, что Украину ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году. “Как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-15 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас”, – уверен Порошенко.

Зачем Украине деньги МВФ. На этот вопрос Петр Порошенко ответил так: необходимость отдавать долги. Он уверен, что государство не может быть успешным, если оно полагается только на внешнюю помощь. Сейчас все больше внимания уделяется опоре на собственные украинские силы. И, преодолев вызванный войной экономический кризис, “мы значительно увереннее сейчас стоим на ногах”, сказал он.

Кроме выступлений Президента, день примечателен следующим:

H&M 2-й. Второй магазин H&M откроется 18 октября в ТРЦ SkyMall. В магазине будут представлены линии женской, мужской, подростковой и детской одежды, а также аксессуаров. Первый магазин H&M открыл в ТРЦ Lavina Mall еще 18 августа.

4-я ветка столичного метро. Проект по строительству четвертой линии метро в Киеве должен быть реализован в сжатые сроки. По словам мэра, сейчас идет работа по согласованию “дорожной карты”, в которой будут прописаны поэтапные действия как столичной власти, так и специалистов компании. Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов.