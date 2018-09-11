Порошенко объяснил, зачем Украине деньги МВФ

Украина могла бы отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость отдавать долги.

Об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии заявил президент Петр Порошенко.

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“Не может быть успешным государство, полагающееся только на внешнюю помощь. И мы все больше внимания уделяем опоре на собственные украинские силы. И, преодолев вызванный войной экономический кризис, мы значительно увереннее сейчас стоим на ногах. И, в принципе, мы могли бы уже и отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость гасить старые долги”, – сказал Порошенко.

По словам президента, одни из тех, кто критикует власть за сотрудничество с МВФ, “забывают, что с седьмого по десятый год государственный долг увеличился на 26 миллиардов долларов”.

“А другие не могут вспомнить, что с десятого по четырнадцатый год он вырос еще почти на 20 млрд. А отдавать это нам и в следующем году – пиковые выплаты государственного долга”, – заявил он.