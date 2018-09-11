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Порошенко объяснил, зачем Украине деньги МВФ

Порошенко объяснил, зачем Украине деньги МВФ

Украина могла бы отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость отдавать долги.

Об этом на форуме Ялтинской европейской стратегии заявил президент Петр Порошенко.

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“Не может быть успешным государство, полагающееся только на внешнюю помощь. И мы все больше внимания уделяем опоре на собственные украинские силы. И, преодолев вызванный войной экономический кризис, мы значительно увереннее сейчас стоим на ногах. И, в принципе, мы могли бы уже и отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость гасить старые долги”, – сказал Порошенко.

По словам президента, одни из тех, кто критикует власть за сотрудничество с МВФ, “забывают, что с седьмого по десятый год государственный долг увеличился на 26 миллиардов долларов”.

“А другие не могут вспомнить, что с десятого по четырнадцатый год он вырос еще почти на 20 млрд. А отдавать это нам и в следующем году – пиковые выплаты государственного долга”, – заявил он.

По материалам depo.ua
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