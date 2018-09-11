Четвертая линия метро в Киеве будет реализована в сжатые сроки - Кличко

Проект по строительству четвертой линии метро в Киеве должен быть реализован в сжатые сроки.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с представителями китайской компании China Pacific Construction Group, с которой в ноябре прошлого года был подписан меморандум, сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

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“Развитие транспортной инфраструктуры – это одно из приоритетных направлений нашей работы. И дальнейшее строительство метрополитена – ключевая задача. Мы ознакомились с возможностями, которыми располагает компания China Railway International Group and China Pacific Construction Group. И я уверен, что этот проект тоже будет приоритетным для наших партнеров, чтобы реализовать его в максимально короткий срок”, – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, сейчас идет работа по согласованию “дорожной карты”, в которой будут прописаны поэтапные действия как столичной власти, так и специалистов компании.

Также продолжает работу совместная рабочая группа украинских и китайских специалистов, которые разрабатывают оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта.

Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

По проекту строительства новой линии метрополитена ее протяженность будет почти 30 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией.

Для ее эксплуатации должны быть построены два электродепо – основное “Троещина” и второе – “Гатное”. Предполагается, что строительство продлится 5 лет. Начать его смогут после достройки Подольско-Воскресенского моста.