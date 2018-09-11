Украина и ЕС подписали соглашение о миллиардной финпомощи

Украина и ЕС подписали Меморандум и Кредитное соглашение о получении нашей страной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1 миллиард евро.

В присутствии Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана свои подписи под документами поставили и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, председатель правления НБУ Яков Смолий и вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

«Хочу выразить благодарность за оперативность и конструктивность европейской стороны во внедрении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины», – отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, предоставленная в рамках трех предыдущих программ макрофинансовая помощь ЕС в размере 2,81 млрд евро имела как стабилизирующий эффект для финансовой системы государства, так и стала средством интенсификации реформ в Украине, а подписание сегодня Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения является чрезвычайно важным шагом для поддержания макроэкономической стабильности.

Транши макрофинансовой помощи в рамках этих договоренностей будут распределены равномерно, по 500 млн евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов, и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.