H&M открывает второй магазин в Украине

Шведский международный ритейлер H&M объявил об открытии нового магазина в Киеве.

Второй H&M откроется 18 октября в ТРЦ SkyMall.

Второй столичный H&M, площадью около 2,5 тыс. кв. м, расположится на втором этаже торгового центра, сообщили в компании.

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В магазине будут представлены линии женской, мужской, подростковой и детской одежды, а также аксессуаров.

Кроме того, в магазине будут представлены H&M+ и Sport для женщин.

Первый магазин H&M открыл в ТРЦ Lavina Mall еще 18 августа.

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