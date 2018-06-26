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День финансов, 26 июня: про ценность гривны, округление чеков и помощь от ЕС

День финансов, 26 июня: про ценность гривны, округление чеков и помощь от ЕС

Во вторник, 26 июня. Когда важна каждая копейка:

С июля в Украине начнут округлять чеки при расчете наличными. С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными за товары. Применение этих правил, как указывают в НБУ, упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечения денежного обращения более 90 млн грн в год.

Ценность гривны существенно снизилась с 1996 года. Национальный банк констатирует, что покупательная способность национальной валюты с 1996 года снизилась в 14 раз.

Без валютного рабства: детали покупки валюты по новым правилам. Принятый парламентом закон о валюте существенно упростил процедуру вывоза сбережений за пределы Украины, заменив для граждан разрешительную процедуру на обычное уведомление. Финансовый аналитик Виталий Шапран разъяснил новые правила покупки и продажи валюты.

ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Гройсман: Планируем вывести из тени 100 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, на сегодня еще десятки миллиардов гривен находятся в тени из-за контрабанды на таможне.

В НБУ назвали главную угрозу потери транша МВФ. Глава совета Нацбанка Богдан Данилишин сообщил, что на сегодняшний день Украина выполнила все требования Международного валютного фонда за исключением единственного.

По материалам Finance.UA
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