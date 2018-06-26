ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины

Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.
“Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ”, – говорится в сообщении.
После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.
Справка Finance.ua
- Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи 13 июня.