Гройсман: по итогам года планируем вывести из тени 100 млрд гривен

В результате борьбы с контрабандными схемами по итогам года в правительстве рассчитывают вывести из тени до 100 миллиардов гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время эфира “Свобода слова” на ICTV.

“В прошлом году я сказал, что на украинской таможне есть в тени по нашим оценкам от 35 до 50 млрд гривен. Это было в 2017 году. Хочу проинформировать, что все те меры, которые мы делали для того, чтобы наполнить бюджет, дали плюсом 79 миллиардов гривен. То есть мы рассчитывали на 50, а сегодня видим, что по факту (в тени – ред.) находились 79 млрд грн. Но пока мы “закручивали гайки” там, где мы понимали, наращивалась новая система”, – рассказал Гройсман.

По его словам, на сегодня еще десятки миллиардов гривен находятся в тени из-за контрабанды на таможне.

“Десятки миллиардов гривен сегодня находятся в тени. Украина теряет миллиарды. Поэтому мы считаем, что ориентировочно мы сможем мобилизовать по году, и это доказывает наша аналитика, еще от 70 до 100 миллиардов гривен. Я считаю, что это реально. Я борюсь за поток в государственный бюджет”, – добавил Гройсман.