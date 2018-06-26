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С июля в Украине начнут округлять чеки при расчете наличными

С июля в Украине начнут округлять чеки при расчете наличными

С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить закругления общих в чеке сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги).

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

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НБУ уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов, – подчеркнул он. – Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечения денежного обращения более 90 млн грн в год”.

Такой эффект удастся достичь благодаря прекращению с 1 июля чеканки и выпуска в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и продолжение чеканки и выпуска только монет номиналами 10 и 50 копеек.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенных в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа (денежная единица Украины – гривна и в дальнейшем будет равняться 100 копейкам).

Округление будет применяться лишь в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными.

При этом, округление не будет осуществляться во время безналичных расчетов.

Закругления коснется только общих сумм расчетов наличными в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или другом документе, который оформляется при возврате денежных средств в случае возврата товара.

Округление будет происходить за такими математическими правилами:

1) сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

По материалам НВ
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