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В НБУ назвали главную угрозу потери транша МВФ

В НБУ назвали главную угрозу потери транша МВФ

На сегодняшний день Украина выполнила все требования Международного валютного фонда за исключением единственного – повышения цены на газ.

Об этом заявил глава совета Нацбанка Богдан Данилишин в эфире 5 канала.

“В этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Нужно было принять 278 постановление еще в прошлом году. Можно было создать и принять дорожную карту по его реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть поэтапное повышение и, одновременно, формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения”, – говорит он.

По его словам, на сегодняшний день Украина не стоит на пороге дефолта и имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства. Вместе с тем, говорит Даналишин, существует риск от прекращения сотрудничества с МВФ.

Так, ближе к осени в Украину должна прибыть соответствующая миссия МВФ, которая будет заниматься оценкой выполненных украинской стороной требований.

По материалам 5 канал
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