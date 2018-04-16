День финансов, 16 апреля: «бедные» олигархи, курс по 8 и последствия, «копейки» и трудовой стаж

Понедельник, 16 апреля. Гривна в нашей жизни – и с тобой плохо, и без тебя.

Курс по 8 и последствия. Курс доллара на уровне 8 гривен во времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова искусственно удерживали. Эксперт объяснит, до чего же это довело экономику Украины.

Курс уже НЕ по 8. Украинский бизнес, ориентируясь на реалии сегодняшнего дня, предоставил свои прогнозы по курсу на следующие 12 месяцев. Любопытно, что сократилась доля респондентов, ожидающих обесценивания гривны.

«Бедные» олигархи. Вот у кого гривны (и не только её) должно быть достаточно, так это у олигархов. Правда, как демонстрирует последнее исследование издания «Фокус», им тоже приходится несладко. Каждый пятый украинский олигарх в прошлом году стал беднее. Вот список тех богачей, кто потерял часть состояния по результатам 2017 года.

«Копейки» за трудовой стаж. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Пенсионная реформа в Украине дала старт системному повышению пенсионных выплат. По его словам, правительство намерено изменить неудовлетворительную ситуацию для работников с большим стажем, которые получали «копейки».

2,5 тыс. гривен за безработицу. С начала года в Украине увеличилось пособие по безработице. Так, в марте 2018 года средний размер пособия по безработице в Украине достигал 2 587 грн или почти 70% размера минимальной заработной платы (3 723 грн). С начала текущего года размер пособия по безработице в Украине увеличился на 9,8%.

Аграрии «приносят» доллары. Украинские аграрии наращивают экспорт. За январь-февраль текущего года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил 3,7 млрд долл., из которых 2,8 млрд долл. приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов. Нашими традиционными лидерами экспорта остаются зерновые культуры, масло, семена масличных культур (тут подробнее о крупнейших импортерах украинской аграрной и пищевой продукции).